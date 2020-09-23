Туркменистан принял участие в онлайн-конференции по проблемам экологии

Снижение влияния транспорта и связи на изменение климата стали главной темой обсуждения двухдневной онлайн-конференции, организатором которой стала Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). С туркменской стороны в вебинаре приняли участие ведущие специалисты агентств «Туркменавтотранспорт», «Туркменский морской и речной транспорт», а также Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены широкий спектр вопросов сотрудничества в рамках ЭСКАТО и перспективы его развития на таких важных направлениях, как реализация задач, обозначенных в Целях устойчивого развития в области транспорта и экологии.

Также на онлайн-конференции было подчеркнуто, что Туркменистан, присоединившись к ряду международных природоохранных конвенций и соглашений, проводит активную политику в поиске эффективных путей решения глобальных проблем изменения климата, а также снижение влияния транспорта и связи на экологию.

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