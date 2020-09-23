Посольство США в Ашхабаде передало в дар Государственному цирку Туркменистана спецоборудование

В Министерстве культуры Туркменистана состоялась онлайн-церемония вручения представителям Государственного цирка Туркменистана специального циркового оборудования от имени правительства США. Эта акция, проведенная посольством США в Ашхабаде совместно с Международным центром «Меридиан», была приурочена к 29-й годовщине независимости Туркменистана.

Подарок туркменскому госцирку от США включает в себя оборудование для акробатических выступлений. Временный поверенный в делах США в Туркменистане Валери Читтенден, выступая по системе видеосвязи, подчеркнула, что дарение спецоборудования из США туркменским цирковым артистам служит символом дружественных отношений между Туркменистаном и США.

На церемонии было отмечено, что за последние годы между цирковыми коллективами Туркменистана и США установлены тесные связи, что открывает новые возможности для обмена опытом, совершенствования мастерства и профессионального роста представителей различных жанров циркового искусства.

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