Туркменистан участвует в заседании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

В Риме начало работу 35-е заседание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для стран Ближнего Востока. С туркменской стороны во встрече, организованной по видеосвязи, принимают участие представители ряда ведомств, в числе которых, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и МИД.

На повестку трехдневного форума вынесено обсуждение актуальных вопросов региона с учетом влияния пандемии COVID-19 на продовольственную и сельскохозяйственную безопасность. Участники встречи подчеркнули важность регулярного обмена опытом и информацией о положении на продовольственных рынках, выразив общую заинтересованность в расширении международного сотрудничества и выработки совместных действий по минимизации негативного воздействия пандемии.

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