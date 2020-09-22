Представители железнодорожных ведомств Туркменистана и Афганистана провели переговоры

Переговоры в формате видеоконференции провели представители агентства «Туркменские железные дороги» и Управления железных дорог министерства транспорта Афганистана. Стороны обсудили реализацию проектов по строительству железнодорожных веток Акина – Андхой и Тургунди – Герат.

На переговорах было отмечено, что в сентябре 2019 года между сторонами был заключен контракт общей стоимостью в 21 миллион долларов США на строительство железной дороги Акина – Андхой протяженностью 30 километров. В настоящее время ведется укладка балластного слоя гравия на земляное полотно, смонтировано 1,5 километра рельсо-шпальных решеток. Кроме того, завершено строительство 16 водопроводных объектов из 33-х, предусмотренных проектом. В перспективе железнодорожную ветку Акина – Андхой планируется продлить до границы с Таджикистаном с дальнейшим выходом на государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участники совещания также детально обсудили вопросы, связанные с проектированием и строительством железной дороги Тургунди – Герат, подготовкой технико-экономического обоснования проекта и его финансированием. Протяженность новой стальной магистрали составит 173 километра. Переговоры о предоставлении долгосрочных кредитных средств проводятся с международными финансовыми организациями, в том числе с Азиатским банком развития и Исламским банком развития.

Стороны выразили убежденность, что развитая сеть железных дорог позволит вовлечь Афганистан в региональную экономическую кооперацию, которая будет способствовать укреплению мира на афганской территории и росту благосостояния населения страны.

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