Министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана провели политические консультации

Состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан в формате видеосвязи.

Стороны отметили, что главным фактором укрепления отношений стратегического партнерства Туркменистана с Республикой Узбекистан является дружеский, открытый и конструктивный политический диалог, сложившийся на высшем уровне. В этой связи главы внешнеполитических ведомств подчеркнули уважительное отношение Туркменистана и Узбекистана к инициативам и предложениям, которые выдвигаются ими в рамках ООН.

В ходе консультаций особое место было уделено обсуждению региональной проблематики. В этой связи туркменская сторона вновь подтвердила свои подходы к решению проблем Аральского моря и водно-энергетических вопросов в Центральной Азии. Главный акцент при этом был сделан на необходимости проявления взаимного уважения центральноазиатских стран к позициям друг друга и учету их законных интересов.

Отдельной темой переговоров стало сотрудничество двух государств в урегулировании ситуации в соседнем Афганистане. Было отмечено, что Туркменистан и Узбекистан в течение многих лет активно участвуют в международных усилиях по установлению мира и гражданского согласия в Афганистане и реализуют ряд крупных энергетических и инфраструктурных проектов с участием афганской стороны.

Также главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства в экономической и культурно-гуманитарной областях. В заключение министры иностранных дел двух государств выразили уверенность в необходимости проведения на системной основе двусторонних политических консультаций как важного механизма межгосударственного взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

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