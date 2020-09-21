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21.09.20 08:12

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 112 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 112 сделок на 6 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России и Узбекистана закупили полиэтилен, а бизнесмены из США и Швейцарии авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, США, Турции, Азербайджана, Армении и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, джинсовая ткань и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Пакистана, Швейцарии и Турции приобрели ковры ручной выработки и хлопчатобумажную пряжу.  Сумма сделок составила 7 миллионов 68 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковры ручной работы на 60 миллионов 643 тысячи манатов.

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