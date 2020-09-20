В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана

В Ашхабаде открылись выставка экономических достижений Туркменистана и конференция «Цифровая экономика – важнейший фактор экономического развития», приуроченные к 29-й годовщине независимости страны.

В праздничном смотре свои возможности и высокое качество производимой продукции и предлагаемых услуг демонстрируют более 70 экспонентов, в том числе десятки частных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Свои стенды представили предприятия топливно-энергетического комплекса, химической промышленности, транспорта и коммуникаций, стройиндустрии, текстильного производства, здравоохранения и т. д.

Традиционно большой интерес вызвала экспозиция агропромышленного комплекса. Здесь представлены фрукты и овощи, выращенные на сельхозугодьях и в тепличных хозяйствах, хлебобулочные, кондитерские, колбасные и молочные изделия, соки и напитки, консервы, а также натуральный мед.

В числе зарубежных экспонентов смотра – турецкие и японские компании, принимающие участие в реализации проектов на территории Туркменистана в области строительства различных объектов, прокладки дорог, индустрии активного досуга и т.д.

Во второй половине дня начала работу научно-практическая конференция «Цифровая экономика – важнейший фактор экономического развития», организованная Министерством финансов и экономики Туркменистана.

На конференции было подчеркнуто, что цифровизация является качественно новым этапом для национальной экономики, который обусловил устойчивую динамику экономического роста и минимизацию рисков, обусловленных внешними факторами.

Участники форума заслушали доклады о развитии цифровой экономики в Туркменистане, роли цифровизации в системе социальной защиты, модернизации национальной статистики и системы образования.

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