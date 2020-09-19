Главы МИД Туркменистана и Украины провели переговоры

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в формате видеосвязи обсудили вопросы развития туркмено-украинского партнерства. Стороны отметили важность контактов на высшем уровне для расширения межгосударственного взаимодействия и подчеркнули необходимость совершенствования нормативно-правой базы сотрудничества.

Обсуждая регулярное проведение переговоров между внешнеполитическими ведомствами двух стран, министры подчеркнули схожесть позиций по ряду вопросов международной повестки дня. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия в рамках международных структур, в первую очередь в ООН. В этой связи была отмечена взаимная поддержка соответствующих инициатив сторон, нацеленных на сохранение мира, стабильности и устойчивого развития.

Мередов и Кулеба особое внимание уделили вопросам развития торгово-экономических связей между Туркменистаном и Украиной. В ходе переговоров была отмечена эффективная деятельность украинских компаний в Туркменистане, в частности, в сфере строительства и поставок железнодорожной техники.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020–2021 годы.

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