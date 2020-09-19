Итальянская компания поставит в Туркменистан оборудование для предприятия по производству изоляционных материалов

Итальянская компания Gamma Meccanica поставит в Туркменистан оборудование для строительства предприятия по производству звуко- и теплоизоляционных материалов. Соответствующее постановление в целях расширения ассортимента новых видов строительной продукции подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству промышленности и строительного производства Туркменистана заключить с компанией Gamma Meccanica (Италия) контракт на закупку и монтаж оборудования для строительства в Балканском велаяте (области) предприятия по производству звуко- и теплоизоляционных материалов из тонкого базальтового волокна. Итальянская компания в рамках контракта также проведет капитальный ремонт цеха по производству стеновых материалов Балканского карьерного управления этого министерства.

Документом предписано начать работы в октябре 2020 года и сдать предприятие с полной готовностью к эксплуатации в октябре 2021 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2020