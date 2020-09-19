Президенты Туркменистана и Пакистана обсудили по телефону вопросы развития двустороннего взаимодействия

Вопросы развития двустороннего партнерства обсудили по телефону президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в политической сфере, в том числе в рамках международных организаций. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность правительству Пакистана за поддержку туркменских инициатив на мировой арене, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.

Была также особо отмечена поступательная динамика взаимодействия в торгово-экономической сфере, где стратегическую основу составляет партнёрство в энергетическом секторе. В частности, стороны обсудили проблемы реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

На сегодняшний день строительно-монтажные работы на его туркменском участке находятся в завершающей стадии. Недавно между Туркменистаном и Афганистаном был подписан меморандум о взаимопонимании по выбору земельных участков для афганской части магистрали ТАПИ, призванный способствовать интенсификации работ на территории соседней страны. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что при поддержке его пакистанского коллеги в скором времени начнется строительство газопровода и на территории Пакистана.

В числе перспективных направлений межгосударственного и регионального партнёрства было названо сложение усилий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры и строительству линий электропередачи. Также стороны подчеркнули, что сегодня Туркменистан и Пакистан располагают достаточным потенциалом для серьезного увеличения показателей двусторонней торговли.

© TURKMENISTAN.RU, 2020