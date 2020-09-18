Туркменистан принял участие во онлайн-встрече глав финансовых и медицинских ведомств стран АТР

Аспекты всеобщего охвата услугами здравоохранения в свете реагирования на пандемию COVID-19 были обсуждены в ходе онлайн-симпозиума министров финансов и здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Во встрече приняла участие делегация Туркменистана.

Главной целью встречи, организованной Азиатским банком развития, ВОЗ и Министерством финансов Японии, стал обмен опытом по сдерживанию и борьбе с коронавирусом нового типа, а также последующие шаги по инвестированию средств в сферу охраны здоровья.

Стороны отметили актуальность консолидации усилий в обеспечении доступности для населения качественных медицинских услуг. По мнению участников встречи, достижение этой цели будет способствовать динамичному восстановлению экономик государств Азиатско-Тихоокеанского региона и дальнейшему их устойчивому росту.

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