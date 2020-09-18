В Ашхабаде состоялось внеочередное заседание туркмено-казахстанской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось внеочередное заседание Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Заседание прошло при участии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, прибывшего в Туркменистан с рабочим визитом, и глав ряда туркменских министерств и ведомств.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в нефтегазовом и транспортно-коммуникационном секторах.

На заседании было отмечено, что, несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса, двусторонний товарооборот неуклонно растет, что свидетельствует о заинтересованности сторон в наращивании торгово-экономического сотрудничества.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы установления и развития контактов по линиям образования, науки, здравоохранения и культуры.

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