Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны дали высокую оценку динамике развития межгосударственного диалога и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено реализации ряда межгосударственных экономических проектов, а также перспективам наращивания партнерства в торгово-экономической сфере, на транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве.

На переговорах также было отмечено, что одним из актуальных векторов двустороннего сотрудничества выступает область экологии. В частности, стороны подчеркнули, что Туркменистан и Казахстан взаимодействуют в Международном фонде спасения Арала, а также принимают активное участие в решении природоохранных проблем на Каспии.

В ходе встречи президент Туркменистана предложил в рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана в Ашхабад провести внеочередное заседание

Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Предложение туркменского лидера было поддержано главой правительства Республики Казахстан.

© TURKMENISTAN.RU, 2020