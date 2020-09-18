Состоялись туркмено-саудовские межмидовские консультации

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бин Фархан Аль-Сауд провели по видеоконференцсвязи политические консультации. В ходе беседы стороны обсудили приоритеты межгосударственного взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств отметили, что регулярные встречи на различных уровнях способствуют активизации двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений. В этой связи была выражена обоюдная готовность к расширению диалога и к организации взаимных визитов после нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Особое внимание стороны уделили вопросам активизации торгово-экономического взаимодействия, наращивания партнерства в нефтегазовой и газохимической отраслях, а также в сферах сельского хозяйства, текстильной и строительной индустрии.

Отдельной темой обсуждения стали инвестиции в реализацию проектов по развитию промышленной инфраструктуры Туркменистана. В этой связи была подчеркнута важность возобновления межведомственных встреч двух стран.

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