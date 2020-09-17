В Ашхабаде состоялся международный медиафорум, посвященный 25-летию нейтралитета Туркменистана

В Ашхабаде в формате видеосвязи состоялся международный медиафорум, посвященный 25-летию нейтралитета Туркменистана и избранию страны вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В работе форума, организованного туркменской стороной совместно с Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом, приняли участие руководители и представители ряда туркменских ведомств, посольств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также более 300 корреспондентов информационных агентств из 68 стран мира.

Участники особо отметили важность очередного делегирования Туркменистану полномочий вице-председателя сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где Туркменское государство имеет позитивный опыт работы. Как известно, Туркменистан принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й сессий в качестве заместителя председателя.

Выступившие на форуме подчеркнули актуальность статуса нейтралитета Туркменистана в современных условиях для продвижения мира, стабильности и устойчивого развития. На медиафоруме было отмечено, что будучи новым феноменом в международной правовой практике, туркменский нейтралитет стал базисом новой концепции сотрудничества и сохранения мира.

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