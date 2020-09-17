|17.09.20 09:27
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Президент Туркменистана подписал указ об очередном призыве на военную службу
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.
В соответствии с документом, в октябре-декабре 2020 года из Вооруженных Сил и других войск Туркменистана будут уволены в запас военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и отслужившие установленные законом сроки.
Согласно указу, в октябре-декабре 2020 года на военную службу будут призваны граждане Туркменистана, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане старшего возраста, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу.
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