В столице Туркменистана обсудили ход реализации Программы содействия управлению границами в Центральной Азии

В Ашхабаде состоялась региональная конференция, посвященная итогам реализации Программы содействия управлению границами в Центральной Азии. Программа была разработана Европейским союзом и направлена на укрепление безопасности, борьбу с контрабандой и содействие торговле в Центрально-Азиатском регионе.

Особое внимание на встрече было уделено трем основным направлениям: дальнейшему развитию пограничных служб государств региона, облегчению контроля управления миграционными потоками и содействию торговым отношениям государств Центральной Азии. На конференции было отмечено, что по всем этим направлениям были достигнуты хорошие результаты.

Выступая на конференции, посол Европейского союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо заявил, что ЕС готов и далее продолжать сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках следующей фазы программы, которая будет включать Исламскую Республику Афганистан. Этот этап Программы содействия управлению границами в Центральной Азии и Афганистане будет в полной мере учитывать принципы новой стратегии сотрудничества ЕС и Центрально-Азиатского региона, в частности, путем распространения усилий регионального сотрудничества на Афганистан не только для решения вопросов безопасности, но и для развития трансграничного сотрудничества и торгового потенциала.

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