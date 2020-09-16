Руководители парламентов Туркменистана и Турции обсудили вопросы развития взаимодействия в законодательной сфере

Вопросы развития туркмено-турецкого межгосударственного сотрудничества обсудили в ходе переговоров по видеосвязи руководители парламентов Туркменистана и Турецкой Республики.

Стороны подтвердили стремление двух стран к расширению традиционных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подчеркнули актуальность активизации межпарламентского партнерства.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам обмена опытом в области совершенствования национального законодательства. Руководители парламентов Туркменистана и Турции подчеркнули, что расширение политического и экономического диалога двух братских стран создает предпосылки для реализации новых совместных проектов в различных областях взаимодействия.

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