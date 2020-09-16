Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Экономического совета СНГ

Делегация Туркменистана приняла участие в 87-м заседании Экономического совета СНГ, проведенном в формате видеосвязи.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям экономического сотрудничества в Содружестве и рассмотрен ряд документов. В частности, были обсуждены итоги реализации стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, план мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Принято решение провести очередное заседание экономического совета СНГ в декабре текущего года в Москве.

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