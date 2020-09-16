Президент Туркменистана поздравил по телефону президента Татарстана с переизбранием на пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с убедительной победой на выборах президента республики.

Туркменский лидер отметил, что это является свидетельством высокого доверия и поддержки проводимого главой Татарстана курса, направленного на обеспечение общественно-политической стабильности и социально-экономического роста в республике.

Пожелав Рустаму Минниханову дальнейших успехов в его деятельности, Гурбангулы Бердымухамедов также передал слова приветствия первому президенту, а ныне Государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву, который внес большой вклад в развитие туркмено-татарстанских отношений.

Поблагодарив за поздравления, президент Минниханов подчеркнул дружественный характер связей Татарстана и Туркменистана, которые год от года динамично развиваются.

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