|14.09.20 08:30
|
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 26 миллионов 793 тысячи долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин, малосернистый топочный мазут и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Узбекистана также закупили полиэтилен высокой плотности. Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная ткань и пряжа.
За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Казахстана и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 3 миллиона 792 тысячи манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2020