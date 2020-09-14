На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 26 миллионов 793 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин, малосернистый топочный мазут и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Узбекистана также закупили полиэтилен высокой плотности. Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная ткань и пряжа.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Казахстана и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 3 миллиона 792 тысячи манатов.

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