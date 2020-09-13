Туркменистан принял участие в межафганских переговорах по мирному урегулированию

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов посредством видеосвязи принял участие в межафганских переговорах по мирному урегулированию, начавшемуся в Дохе, столице Катара.

Выступая на встрече, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил, что Ашхабад поддерживает продвижение мирного процесса в Исламской Республике Афганистан, призванного внести важный вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности. Он также подчеркнул, что Туркменистан всегда выступал за разрешение вопросов дипломатическими и политических методами, и готов оказать содействие переговорному процессу, в том числе путем предоставления политического пространства.

Также была отмечена значимость содействия экономической интеграции Афганистана путем реализации крупных инфраструктурных проектов в области энергетики, транспорта, коммуникаций и промышленности. В этой связи был подчеркнута роль Туркменистана, который уже участвует в проектах ТАПИ и ТАП, содействует развитию железнодорожного сообщения, а также оказывает стране гуманитарное содействие.

На встрече было отмечено, что Туркменистан готов сотрудничать со странами-партнерами и международными организациями в процессе установления прочного мира, стабильности и экономического роста в регионе.

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