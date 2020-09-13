Исполнительный совет ЮНИСЕФ одобрил программу для Туркменистана на 2021-2025 годы

Исполнительный совет ЮНИСЕФ на своей сессии одобрил программу действий для Туркменистана на 2021-2025 годы.

Шестая по счету программа сотрудничества ЮНИСЕФ и Туркменистана будет направлена на поддержку правительства в выполнении обязательств по защите и реализации прав детей, как это предусмотрено Конвенцией о правах ребенка и подтверждено в Национальном плане действий по реализации прав детей.

Новая программа нацелена на достижение результатов в четырех областях: управление в интересах детей, здоровье, питание и раннее развитие ребенка, социальная защита детей и качественное образование.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН в Нью-Йорке Аксолтан Атаева в своем выступлении на сессии проинформировала членов Исполнительного совета ЮНИСЕФ о приверженности страны соблюдению прав ребенка и эффективном партнерстве правительства Туркменистана и ЮНИСЕФ.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНИСЕФ, обеспечивающим межправительственную поддержку и надзор за организацией в соответствии с общими политическими руководящими указаниями Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и социального совета. В состав Исполнительного совета входят 36 членов, включая Туркменистан.

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