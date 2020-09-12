Посол Франции был принят в МИД Туркменистана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Туркменистане Франсуа Делаусом, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства выразил признательность послу за личный вклад в развитие туркмено-французских отношений и работу в различных областях двустороннего взаимодействия. В свою очередь посол Франции поблагодарил руководство Туркменистана за созданные возможности для работы и содействие деятельности посольства.

В ходе беседы стороны отметили укрепление политико-дипломатического диалога, обсудили опыт взаимодействия на международных площадках и рассмотрели вопрос организации контактов на высшем уровне.

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, взаимодействия в строительстве, сельском хозяйстве, а также в области связи и коммуникаций.

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