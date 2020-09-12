Утверждено положение о государственном страховании на пассажирском транспорте Туркменистана

В Туркменистане утверждено положение об обязательном государственном индивидуальном страховании пассажиров всех видов транспорта и членов экипажей воздушного, морского, речного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству финансов и экономики Туркменистана по согласованию с Государственной страховой организацией утвердить порядок создания и расходования фондов страхования по обязательному государственному страхованию на пассажирском транспорте.

Согласно постановлению, эта мера принимается в соответствии с Воздушным кодексом Туркменистана, Кодексом торгового мореплавания страны, законами «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте» и «О страховании». Главная цель – обеспечить страховой защитой пассажиров и членов экипажей транспортных средств.

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