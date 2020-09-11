Президент Туркменистана и премьер-министр Японии провели телефонные переговоры

Вопросы туркмено-японского взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Стороны отметили, что Туркменистан и Япония сотрудничают как в двустороннем формате, так и на международной арене, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках международных организаций.

Одним из приоритетных направлений туркмено-японского партнерства были названы торгово-экономические отношения. В этой связи была подчеркнута успешная реализация проектов по строительству в Туркменистане современных нефтегазовых и газохимических комплексов с участием японских компаний.

Отметив, что в Туркменистане с пониманием восприняли весть об отставке Синдзо Абэ с поста премьер-министра по состоянию здоровья, туркменский лидер поблагодарил своего собеседника за совместную работу и большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений. При этом была подтверждена заинтересованность Туркменистана в укреплении межгосударственного диалога и готовность к сотрудничеству с новым правительством Страны восходящего солнца.

Поблагодарив за добрые слова, высказанные в его адрес и в отношении Японии, премьер-министр Синдзо Абэ выразил уверенность, что его преемник на посту главы японского правительства продолжит курс на развитие двусторонних отношений дружбы и сотрудничества с Туркменистаном.

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