Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Индии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Туркменистане Видху Питхамбарана Наира, который вручил главе государства верительные грамоты. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам межгосударственных отношений.

Отдельной темой встречи стало наращивание темпов реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Как отметил туркменский лидер, этот проект возрождает в новом формате Великий Шелковый путь.

Подтвердив заинтересованность Индии в ускорении прокладки газопровода ТАПИ, посол выразил уверенность, что реализация этого проекта будет способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и международном измерении.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в области транспорта, здравоохранения и культуры.

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