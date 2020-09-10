Президент Туркменистана принял участие в закладке энергоблоков на Туркменбашинском нефтезаводе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках поездки в Балканский велаят (область) принял участие в торжественной церемонии закладки новых энергоблоков на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Выступая на церемонии, президент Туркменистана отметил, что две новые газовые турбины проектной мощностью 70 мегаватт/час и реконструкция действующей электростанции обеспечат надежное снабжение электроэнергией новых производственных установок, строящихся на предприятии.

Глава государства подчеркнул, что турецкой компании «Чалык холдинг» доверено возведение новых энергетических объектов, которые будут оснащены современным оборудованием и через 18 месяцев будут сданы в эксплуатацию в полной готовности.

«Крупные проекты, которые в настоящее время реализуются в Туркменистане, несмотря на продолжающуюся в мире сложную ситуацию, строящиеся и вводимые в эксплуатацию современные объекты и здания – все это направлено на ускорение темпов развития национальной экономики, обеспечение благополучной жизни народа», – сказал туркменский лидер.

Затем президент прошел к месту закладки и дал символический старт началу строительства, бросив несколько лопат бетона в основание объекта.

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