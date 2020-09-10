Президент Туркменистана провел переговоры с главой российской нефтегазовой компании «Лукойл»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область) принял главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова. В ходе встречи были обсуждены возможности реализации совместных проектов и развития долгосрочного партнерства.

Выразив признательность президенту за возможность обсудить перспективы сотрудничества, бизнесмен подчеркнул заинтересованность возглавляемой им компании в расширении партнерства с Туркменистаном. Алекперов рассказал главе государства о деятельности «Лукойл» по освоению шельфа.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации совместных проектов и развития долгосрочного партнерства. Бизнесмен подчеркнул, что возглавляемая им компания готова делиться с Туркменистаном накопленным опытом, знаниями и технологиями в освоении углеводородных ресурсов Каспия. По его оценке, созданный в Туркменистане инвестиционный климат и правовая база способствуют привлечению капиталовложений из-за рубежа в разработку нефтегазовых месторождений.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов и Вагит Алекперов выразили уверенность в успешном продолжении партнерства.

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