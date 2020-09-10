В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная страда

В Туркменистане начался сбор хлопка. «Белое золото» начали убирать в четырех из пяти велаятов (областей) страны – в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском. С учетом почвенно-климатических условий «белая страда» в северном, Дашогузском велаяте начнется 16 сентября.

В целом по стране в этом году намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн сырца. В уборке будут задействованы 1 тысяча хлопкоуборочных комбайнов John Deere и 500 прицепных хлопкоуборочных машин. На перевозку «белого золота» поставлены 2 тысячи грузовых автомобилей и 2 тысячи 370 тракторов. На местах для бесперебойной работы хлопкоуборочного конвейера организовано круглосуточное сервисное обслуживание техники, а также созданы условия для труда и отдыха механизаторов, водителей и мастериц ручного сбора.

К приему нового урожая подготовлены 157 заготовительных пунктов и 39 хлопкоочистительных предприятий. По традиции начало белой страды благословили старейшины.

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