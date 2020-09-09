Туркменистан принял участие в переговорах по модернизации договора к Энергетической хартии

Туркменистан принял участие во втором раунде переговоров в формате видеосвязи группы по модернизации договора к Энергетической хартии. На переговорах от туркменской стороны приняли участие руководители и представители государственных концернов «Туркменнефть», «Туркменгаз», МИД, Минюста и других ведомств.

В настоящее время договор к Энергетической хартии является единственным многосторонним соглашением, в рамках которого решаются различных проблемы политического, экономического и правового характера, связанные с международной торговлей энергетическими ресурсами и их транзитом по межгосударственным нефте- и газопроводам, а также по линиям электропередачи. Договор подписали более пятидесяти стран.

В ходе нынешней встречи были рассмотрены такие актуальные вопросы, как транзит энергоресурсов, доступ к инфраструктуре, принципы образования тарифов, устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность, разрешение споров, а также прозрачность действий участников сделок и соглашений в сфере энергопоставок. Делегаты сошлись во мнении, что права и обязанности участников договоров должны быть пересмотрены во всех областях. Главное внимание предлагается уделить таким областям, как транзит, инвестиции, энергетическая безопасность и эффективность, а также торговля энергоресурсами.

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