Главы МИД Туркменистана и Грузии обсудили ключевые векторы межгосударственного диалога

Вопросы развития межгосударственного диалога обсудили в ходе переговоров в формате видеосвязи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами и подчеркнули успешное взаимодействие в рамках международных организаций, в частности, ООН.

Особое внимание стороны уделили реализации совместных проектов в транспортно-транзитной сфере. В частности, были обсуждены вопросы активизации работ по проекту международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море», включая его нормативно-правовую часть. Также стороны подчеркнули актуальность Лазуритового транспортного коридора, вопросов более эффективного использования автомобильных путей и морских портов для бесперебойной поставки грузов. В этой связи была высказана необходимость проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках переговоров также обсуждались возможности активизации гуманитарного сотрудничества.

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