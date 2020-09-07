На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 25 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 25 сделок на 21 миллион 771 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Турции, Афганистана и Казахстана приобрели авиационный и технический керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, суммарный нефтяной кокс, дизельное топливо и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Афганистана, Азербайджана и Армении были реализованы полиэтилен, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, а также пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Казахстана и Киргизии закупили пряжу хлопчатобумажную и шерсть сараджинскую на 2 миллиона 506 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели хлопок-волокно на 252 тысяч манатов.

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