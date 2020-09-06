В Ашхабаде состоялся финал детского песенно-музыкального конкурса

В Ашхабаде состоялся финал общенационального детского конкурса, главной целью которого является выявление и поддержка талантливых детей, их приобщение к музыкальной культуре туркменского народа.

Участниками заключительного гала-концерта стали 15 юных артистов, прошедшие отборочные этапы смотра. Всего же участие в конкурсе приняли более тысячи детей со всех регионов страны.

По итогам выступлений были объявлены имена шести победителей конкурса - представителей каждого из регионов страны и Ашхабада, которым от имени президента Туркменистана были вручены ценные призы и дипломы. Подарки от имени главы государства получили также все финалисты творческого смотра.

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