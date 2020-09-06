В столице Туркменистана состоялась презентация новой книги президента страны

В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен».

В выступлениях на презентации подчеркивалась актуальность нового труда главы государства, в котором рассказывается о необходимости изучения и пропаганды культурного наследия, являющегося основой для духовного развития народа в новую историческую эпоху.

В книге главы государства, состоящей из двенадцати глав, взаимоотношения человека с природой разъясняются на примерах из старинных легенд и преданий, которые несут в себе глубинную мудрость и многовековой опыт нации.

Выступившие на презентации писатели и поэты отмечали, что новый труд главы Туркменистана будет способствовать сохранению преемственности и дальнейшей популяризации духовных ценностей туркменского народа.

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