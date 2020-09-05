Представители Туркменистана и ООН обсудили вопросы противодействия инфекционным заболеваниям

Вопросы реализации плана обеспечения готовности к противодействию и реагированию Туркменистана на острые инфекционные заболевания обсудили в формате онлайн представители Туркменистана и ООН.

В ходе переговоров представитель ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска отметила, что нынешняя встреча дает возможность не только проанализировать вопросы реализации плана, но и обсудить проблемы мобилизации ресурсов, необходимых для этого. Особе внимание на встрече было уделено итогам видеопереговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейсиусом и туркменским инициативам, выдвинутым в ходе этих переговоров.

Также представители Туркменистана и ООН рассмотрели совместные мероприятия, намеченные на ближайшее будущее. В частности, стороны рассмотрели вопросы проведения второго семинара для журналистов по коммуникациям в условиях чрезвычайных ситуаций.

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