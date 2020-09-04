Президенты Туркменистана и Италии провели телефонные переговоры

Вопросы развития двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые векторы сотрудничества, обозначив в их числе торгово-экономическую сферу. В этой связи отмечалось, что Италия является самым крупным экономическим партнером Туркменистана в Европе. В минувшем году она заняла третье место во внешней торговле Туркменистана, при этом двусторонний товарооборот составил более полутора миллиардов долларов. Также Италия удерживает вторую позицию в списке партнеров по экспорту туркменской продукции.

Для усиления торгово-экономического партнерства президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать туркмено-итальянский деловой совет или соответствующую рабочую группу, а также ежегодно проводить Дни экономики Италии в Туркменистане и открыть торговое представительство Туркменистана в Милане.

Исходя из опыта взаимодействия в гуманитарной сфере, туркменский лидер отметил целесообразность учреждения культурного диалога «Туркменистан-Италия», который мог бы выступить в качестве постоянно действующей платформы для реализации совместных проектов в области образования, науки и культуры.

Глава туркменского государства также пригласил своего итальянского коллегу посетить с официальным визитом Туркменистан в любое удобное для него время. Это предложение было с благодарностью принято. Как отметил глава Италии, он будет рад посетить Туркменистан, как только появятся соответствующие условия.

Высоко оценив уровень туркмено-итальянского сотрудничества, президент Серджио Маттарелла высказался в поддержку предложений туркменского лидера.

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