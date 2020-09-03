В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы

В Туркменистане начался массовый сев озимой пшеницы. Хлебная нива страны займет 690 тысяч гектаров земель, с которых в 2021 году дайханам предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, в целом по стране в нынешней кампании будут задействованы 2 тысячи 583 пахотных и 7 тысяч 605 пропашных тракторов марок John Deere, Claas, Case, «Беларусь-80H» и «Беларусь-82.1».

По случаю начала сева озимых на местах проведены семинары с участием руководителей крестьянских объединений, агрономов, механизаторов и арендаторов. В ходе встреч были обсуждены вопросы организованного проведения посевной кампании, использования современных методов агротехники и передового опыта возделывания зерновых.

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