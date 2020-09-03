Президент Туркменистана подписал указ о совершенствовании в стране паспортной системы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в целях совершенствования порядка оформления и выдачи паспортов гражданам Туркменистана, подписал соответствующий указ.

Документ возлагает на органы внутренних дел Туркменистана оформление и выдачу паспортов гражданам Туркменистана, их прописку по месту проживания, а также выписку.

Указ обязывает МВД страны обеспечить оформление и выдачу в торжественной обстановке паспорта гражданина Туркменистана в течение семи рабочих дней.

Контроль над соблюдением законов в паспортной сфере возложен на Генерального прокурора Туркменистана и подчиненных ему прокуроров.

Также в соответствии с указом министерства, ведомства, местные администрации и все иные учреждения, независимо от организационно-правовой формы, должны исключить требование различных справок от граждан в случае, когда необходимые сведения могут быть подтверждены предъявлением паспорта гражданина Туркменистана.

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