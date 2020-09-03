Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителем Центробанка Афганистана Ключевые вопросы туркмено-афганского партнерства обсудили в ходе переговоров в формате видеосвязи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и исполняющий обязанности председателя Центрального банка Афганистана Аджмпал Ахмади. Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). В этой связи была отмечена важность подписания в Кабуле 31 августа «Меморандума о взаимопонимании по выбору земельных участков» для афганской части проекта газопровода ТАПИ. С афганской стороны документ подписал исполняющий обязанности министра городского восстановления и развития ИРА Махмуд Карзай, с туркменской – представитель госконцерна «Туркменгаз» в совете директоров акционерной компании TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырад Аманов. © TURKMENISTAN.RU, 2020