Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
03.09.20 08:17

Обсуждены вопросы туркмено-киргизского сотрудничества

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в формате видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Чингизом Айдарбековым.

В ходе беседы стороны обсудили повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подготовке третьей консультативной встречи глав государств Центрально-Азиатского региона, проведение которой запланировано в Бишкеке.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Киргизии также обсудили векторы активизации межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, стороны отметили важность продолжения практики взаимной поддержки в международных структурах и обсудили вопросы региональной интеграции.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru