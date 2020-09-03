Обсуждены вопросы туркмено-киргизского сотрудничества

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в формате видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Чингизом Айдарбековым.

В ходе беседы стороны обсудили повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подготовке третьей консультативной встречи глав государств Центрально-Азиатского региона, проведение которой запланировано в Бишкеке.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Киргизии также обсудили векторы активизации межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, стороны отметили важность продолжения практики взаимной поддержки в международных структурах и обсудили вопросы региональной интеграции.

© TURKMENISTAN.RU, 2020