|03.09.20 08:17
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Обсуждены вопросы туркмено-киргизского сотрудничества
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в формате видеосвязи с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Чингизом Айдарбековым.
В ходе беседы стороны обсудили повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подготовке третьей консультативной встречи глав государств Центрально-Азиатского региона, проведение которой запланировано в Бишкеке.
Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Киргизии также обсудили векторы активизации межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, стороны отметили важность продолжения практики взаимной поддержки в международных структурах и обсудили вопросы региональной интеграции.
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