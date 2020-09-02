Президент Туркменистана открыл новые объекты спортивной сферы

В День знаний и студенческой молодежи президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового административного здания Министерства спорта и молодeжной политики Туркменистана, а также факультета олимпийских видов спорта Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

Выступая на церемонии с приветственной речью, туркменский лидер отметил, что Туркменистан проводит масштабную работу по воспитанию образованного, физически здорового поколения с широким мировоззрением. Для этого в стране предпринимаются все меры для развития олимпийского движения, спорта высоких достижений и международного сотрудничества в данном направлении.

Под аплодисменты участников церемонии туркменский лидер открыл новые спортивные объекты и осмотрел их, побеседовав с тренерами и спортсменами.

Особое внимание глава государства уделил тренажерному залу, оборудованному инновационной спортивно-оздоровительной техникой. Немецкий специалист по фитнесу Берт Роушенбах, принимавший участие в подборе инвентаря и составлении специальных тренировочных программ для спортсменов, рассказал президенту о характеристиках и функциональных особенностях оборудования и тренажеров. Президент поручил министру спорта и молодежной политики изучить совместно с немецким экспертом возможности широкого применения новых видов тренажеров и проработать вопрос подготовки специалистов по фитнесу.

Завершив осмотр объектов, президент Гурбангулы Бердымухамедов оставил памятную запись в книге почетных гостей.

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