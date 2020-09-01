В Туркменистане учреждена Международная ассоциация туркменского алабая со штаб-квартирой в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось учредительное заседание Международной ассоциации туркменского алабая со штаб-квартирой в столице Туркменистана. В форуме приняли участие около 200 делегатов – руководители и ведущие специалисты ряда туркменских министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ, а также по системе видеосвязи представители зарубежных кинологических федераций, ассоциаций, клубов, научно-исследовательских центров.

На повестку дня были вынесены вопросы реорганизации ассоциации «Туркменские алабаи» и создания на ее базе Международной ассоциации туркменского алабая. Выступившие на заседании отметили, что в мае 2020 года была создана ассоциация «Туркменские алабаи», основная цель которой заключалась в сохранении и развитии традиций национальной школы собаководства, использовании методов народной селекции и современных научных достижений для разведения собак этой породы и ее популяризация в мире. С созданием Международной ассоциации туркменского алабая в Туркменистане планируется регулярно проводить конференции, выставки туркменских алабаев и другие международные мероприятия, а также публиковать соответствующие научные работы.

С поддержкой инициативы о создании Международной ассоциации туркменского алабая со штаб-квартирой в Ашхабаде выступили и зарубежные участники заседания. По итогам обсуждения делегаты единогласно приняли решение об учреждении Международной ассоциации туркменского алабая со штаб-квартирой в Ашхабаде. Затем был утвержден устав организации и приняты ее зарубежные члены. В Международную ассоциацию туркменского алабая вошли 25 человек из 11 стран – Грузии, России, Франции, Армении, Китая, Ирана, Турции, Белоруссии, Узбекистана и Украины.

На пост председателя ассоциации была предложена кандидатура министра промышленности и строительного производства Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Было отмечено, что он опытный человек, трудившийся на разных высоких должностях, а главное, он внес большой вклад в развитие туркменского собаководства. По итогам голосования Сердар Бердымухамедов был единогласно избран на эту должность. Заместителем председателя организации стал частный собаковод Аннагелди Язмырадов.

Также участники форума поддержали предложение о ежегодном праздновании в последнее воскресенье апреля Дня туркменского алабая и проведении в эти же дни очередных заседаний Международной ассоциации туркменского алабая.

Затем, в рамках форума состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай», изданной на арабском языке.

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