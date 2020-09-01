День знаний в Туркменистане отмечен поздравлением президента страны

Президент Туркменистана поздравил учащихся школ, студентов, учителей и работников образования с началом учебного года. «Поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи, вдохновляющим на достижение высоких целей, а также с началом нового 2020-2021 учебного года!», – говорится в обращении главы государства.

В нем отмечается, что главной целью образовательной политики страны является гармоничное развитие молодежи, получение современного образования и знаний, формирование поколения истинных патриотов.

«Дорогие учащиеся, с воодушевлением ступив в мир знаний и науки, усердно овладевая знаниями, вы должны вырасти людьми с широким мировоззрением, крепкими физически и духовно, патриотически настроенными, трудолюбивыми, достичь новых высот в науке, образовании и технологиях!» – подчеркнул туркменский лидер.

Он отметил, что в рамках комплексного совершенствования отечественной сферы образования будет продолжено строительство профильных комплексов, объединяющих учреждения образования всех форм и особенно детских садов, средних школ и творческих центров с современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями.

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