На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 25 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 25 сделок на 4 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин, а афганские коммерсанты купили гидроочищенное дизельное топливо. Бизнесмены из ОАЭ также закупили полиэтилен высокой плотности. Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажная ткань и пряжа.

За манатные средства коммерсанты из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Киргизии приобрели хлопчатобумажную пряжу и каракульскую шерсть. Общая сумма сделок составила 9 миллионов 109 тысяч манатов.

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