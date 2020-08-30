В Ашхабаде состоялся финальный тур национального вокального конкурса

В столичном песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся финальный тур телевизионного конкурса самодеятельных молодых исполнителей («Пой, родимый край!». Традиционно проводимый в рамках провозглашенного президентом Туркменистана конкурса «Золотой век туркмен» в преддверии Дня независимости, этот проект способствует творческой реализации молодежи, ее приобщению к туркменской музыкальной культуре.

Творческий смотр, организованный Министерством культуры, Государственным комитетом по телевидению радиовещанию и кинематографии, а также администрациями областей и города Ашхабада, проходил в три этапа. Всего в нем приняли участие свыше 770 исполнителей из всех регионов страны. Право выступить в велаятских (областных) турах конкурса получили по 10 певцов. И только двум претендентам от каждого региона и Ашхабада удалось выйти в финал.

В заключительном гала-концерте встретились 12 лучших молодых исполнителей. Оригинальная аранжировка композиций и самобытная исполнительская манера артистов были по достоинству оценены зрителями, награждавшими исполнителей аплодисментами.

В завершение песенно-музыкального праздника состоялось подведение итогов и объявление имен победителей. Ими стали: Гочгулы Сапаров (Ашхабад), Сапармырат Атаев (Ахалский велаят), Гуйчберды Дервайысов (Балканский велаят), Мекан Назармадов (Дашогузский велаят), Бабаджан Ханмурадов (Лебапский велаят), Майса Мырадова (Марыйский велаят).

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