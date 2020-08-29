Президенты Туркменистана и Республики Кореи обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Глава Туркменистана поблагодарил корейского коллегу за поддержку проводимого Туркменистаном нейтрального внешнеполитического курса, а также выдвигаемых Ашхабадом инициатив, направленных на укрепление мира, всеобщей безопасности и международного сотрудничества.

Подтвердив близость или общность позиций двух стран по ключевым вопросам глобальной повестки дня, стороны договорились и впредь укреплять взаимовыгодное партнёрство на мировой арене.

Говоря о конструктивном характере установившегося взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах, собеседники высоко оценили работу Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

Главы государств особое внимание уделили взаимодействию в медицинской сфере, которое видится особенно актуальным в связи с пандемией коронавируса нового типа. Было подчеркнуто, что эффективное противодействие COVID-19 требует от всего международного сообщества совместных, солидарных шагов.

Выражая корейской стороне признательность за отправку в Туркменистан медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что расценивает этот шаг как проявление дружбы и доверия между двумя народами.

Также Мун Чжэ Ин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с наступающими государственными праздниками – Днем независимости, и отметил, что делегирует высокопоставленного представителя Республики Корея для участия в этих торжествах.

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