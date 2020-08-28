|28.08.20 10:30
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В Туркменистане создается объединение автотранспортных предприятий
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству создать «Объединение автотранспортных предприятий». Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал глава государства.
Документ разрешает Ашхабадскому пассажирскому автотранспортному предприятию и объединению автошкол агентства «Туркменавтотранспорт» принять участие в создании акционерного общества открытого типа «Объединение автотранспортных предприятий» с долей в уставном капитале 40 и 30 процентов соответственно.
Министерству финансов и экономики Туркменистана поручено обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию нового АООТ. Согласно постановлению, «Объединение автотранспортных предприятий» создается в целях улучшения работы автотранспорта и создания благоприятных условий для создания рыночных отношений в этой сфере.
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