В Туркменистане создадут электронную базу данных государственных органов

В Туркменистане до декабря 2022 года будет создана и запущена автоматизированная система электронной базы данных государственных органов. Соответствующее постановление, в целях реализации концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ поручает министерствам, ведомствам, администрациям областей и города Ашхабада создать автоматизированную систему электронной базы данных, обеспечить ее функционирование в соответствии с едиными техническими требованиями и запустить до декабря 2022 года. Разработка и утверждение в установленном порядке единых технических требований возложены на агентство «Туркменсвязь».

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