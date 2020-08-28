Турецкая компания установит на Туркменбашинском комплексе нефтезаводов новые газовые турбины Турецкая компания «Çalik Enerji» установит на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов две новые газовые турбины. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает Туркменбашинскому комплексу нефтеперерабатывающих заводов за счет собственных средств заключить с компанией «Çalik Enerji» контракт на строительство двух новых газовых турбин и реконструкцию электростанции с условием сдачи объекта в эксплуатацию в течение 18 месяцев. Согласно постановлению, этот проект реализуется в целях обеспечения бесперебойного функционирования технологических установок комплекса. © TURKMENISTAN.RU, 2020